İrfan Can Kahveci Beşiktaş'a mı gidiyor? Fenerbahçe kararını verdi

Fenerbahçe'nin yeni üç yıllık sözleşme imzaladığı İrfan Can Kahveci'nin teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarında yer almadığı ileri sürülmüştü. İsmail Kartal döneminde İrfan Can Kahveci kariyer sezonu yaşamış 30’u ilk 11’de 46 resmi maça çıkmıştı. Milli futbolcu 18 gol, 12 asistle kariyer rekoru kırdı. Jose Mourinho yönetiminde geçen sezon 14’ü ilk 11’de olmak üzere 42 maçta yer alan milli futbolcu üç gol atarken dört asist yaptı. İstediği süreyi bulamayan futbolcunun durumdan rahatsız olduğu basına yansımıştı. Çıkan haberlerin ardından sosyal medyada hem Beşiktaş hem Trabzonspor taraftarları milli futbolcuyu istediklerini dile getirdi.

İrfan Can Kahveci için süren spekülasyonlara Fenerbahçe'den yanıt geldi. Sarı lacivertliler milli futbolcunun kadroda düşünülmediği şeklinde çıkan haberleri yalanladı. Yöneticilerse İrfan Can Kahveci'nin yurt içinde bir takıma verilme ihtimalini yüzde 0 olarak verdi. Morinho'nun istememesi durumunda futbolcunun yurt dışına kiraya verileceği ancak şu an böyle bir durumun bulunmadığı öğrenildi. Bu arada Portekiz kampında da İrfan Can Kahveci'nin Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek'in ön plana çıktıkları belirtiliyor.