İrfan Can Kahveci çarpıcı mesaj: Benim de tahammülüm kalmadı!

Fenerbahçe'nin Portekiz'de devam eden sezon öncesi hazırlık kampında TRT Spor'a özel röportaj veren İrfan Can Kahveci, yeni sezonda başarıya aç olduğunu ifade etti.

"TATİLDE DE ÇALIŞTIM"

Yeni sezona fiziksel olarak hazır olduğunu ifade eden İrfan Can Kahveci, “Milli takımdan sonra çok az dinlenme sürecim oldu. Tatilde de antrenmanlara devam ettim. Kendimi fizik olarak iyi hissediyorum. İyi çalışıyoruz. Elimden geleni yapıyorum. Takım ve kendi açımdan iyi bir sezon olacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

"FEYENOORD BURALARI İYİ OYNAYAN BİR TAKIM"

Feyenoord eşleşmesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan milli yıldız “Çok az zamanımız kaldı. İyi çalışıyoruz. Feyenoord buraları oynamayı iyi bilen bir takım ama biz de çok çalışıp turu geçmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"HURŞUT MERİÇ'TEN ÖĞRENDİM"

İmza çalımının nasıl ortaya çıktığı sorusuna Hurşut Meriç cevabını veren İrfan Can, “Gençlerbirliği antrenmanlarını izliyorduk. Önemli oyuncular vardı. A Takım’a çıktığımda Hurşit Meriç vardı. Antrenmanda bir gözüm hep ondaydı ve değişik hareketler yapmayı seviyordu. Ondan öğrenip ben de o çalımın üzerinde çalıştım ve geliştirdim.” dedi.

"FENERBAHÇE'DE OLMAK GURUR VERİCİ"

Tecrübeli oyuncu, eşiyle Şükrü Saraçoğlu'nda verdikleri meşhur pozun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Eşim Gözde de Fenerbahçeli. Hatta o benden daha fanatik. Bana hep ‘Kendine güvenerek oyna’ der. Bazen iyi oynamadığımda eve geldiğimde ‘Sanki bugün iyi değildin’ diye söyler. Çocuklarımızı Fenerbahçeli olarak büyütüyoruz. Burada olmak benim için gurur verici.”

TARAFTARA MESAJ

Son olarak yeni sezona dair taraftara seslenen İrfan Can Kahveci, “Burada iyi günlerim de kötü günlerim de oldu. Geçen sene bizim için zor geçti. Bu sene elimizden geleni yapacağız. Ben de üzülüyorum kötü gittiğinde. Benim de zor günlere tahammülüm kalmadı. Taraftarımız arkamızda olsun. İnşallah onlara bekledikleri şeyleri vermeye çalışacağız.” dedi.