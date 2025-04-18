İrfan Can Kahveci ezeli rakibine mi gidecek? Kulisler bu iddiayı konuşuyor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken isimlerinin başında gelen İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle formasını kaybetti.

2024-25 sezonunda düzenli forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci için çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'den ayrılmayı ciddi bir şekilde düşünmeye başlayan İrfan Can Kahveci için Trabzonspor iddiası gündeme geldi.

Haberde Trabzonspor yönetiminin İrfan Can Kahveci için şimdilik bir girişiminin bulunmadığı aktarıldı.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile ocak ayı ortasında yeni sözleşme imzalamıştı. 29 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2028 yazına kadar mukavelesi bulunuyor.

Bu sezon 37 maça çıkıp 1235 dakika süre alan İrfan Can Kahveci, 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.