﻿İrfan Can Kahveci: Dört gözle bekliyoruz

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u tek golle yendiği maçta sahanın iyi isimlerinden olan İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu şunları söyledi:

"Çok yoğun bir fikstürden çıkıyoruz. Dünya Kupası arası bize iyi gelecek diye düşünüyorum. Hocanın aradan sonraki antrenmanlarını dört gözle bekliyoruz. Giresunspor galibiyetiyle araya girmek istiyoruz"