﻿İrfan Can Kahveci: Dört gözle bekliyoruz

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u tek golle yendiği maçta sahanın iyi isimlerinden olan İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.
Yıldız oyuncu şunları söyledi:
"Çok yoğun bir fikstürden çıkıyoruz. Dünya Kupası arası bize iyi gelecek diye düşünüyorum. Hocanın aradan sonraki antrenmanlarını dört gözle bekliyoruz. Giresunspor galibiyetiyle araya girmek istiyoruz"
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