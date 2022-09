A Milli Takım hocası Kuntz'tan Faroe Adaları maçı öncesi çarpıcı mesaj: Nakavt olmadık!

İrfan Can Kahveci: "Lüksemburg maçından sonra çok üzüldük. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Maçtan sonra da hatalarımızı gördük ve ders çıkardık."



İrfan Can Kahveci: "Daha önce de sentetik çimlerde oynadık. Çok da bizi etkileyecek bir durum olacağını düşünmüyorum. Her türlü etkene hazırız. İnşallah yarın da çıkıp son maçımızı güzel bir şekilde bitiririz."



Stefan Kuntz: "Burada Faroe Adaları teknik direktörü gelişmelerimizden çok iyi haber almış. Savunma oyuncularıyla ilgili sakatlık problemlerimizi görmüş. Bununla ilgili değerlendirmelerini yapmıştır."



Stefan Kuntz: "İdmanda göreceğiz Ozan'ın bizimle olup olamayacağını. Yeni oyuncularımız var. Cenk geldi. Ravil Tagir bizim için yeni ama Ümit Milli Takım'da oynadığı için nasıl oynadığımızı biliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Sakatlıkların bize etkisi olmayacak. Güzel bir oyunla amacımıza ulaşmak istiyoruz."

Faroe Adaları maçından pozitif bir skor alacaklarını söyleyen Kuntz, "Ozan Kabak maçtan önce oynayamayacağını belirtti. Merih yine aynı şekilde. Çağlar da sakatlandı. Bunlar Avrupa'nın en üst düzey oyuncuları. Tolga Ciğerci'yi oraya çekmek zorunda kaldık. Bu yüzden beraberlik olduğu için ben memnunum dedim. Oyuncularımdan eminim ve pozitif bir skor alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Stefan Kuntz son olarak, "Tabii ki rakibe saygımız var ama biz kazanmak istiyoruz. Faroe Adaları da tabii ki kazanmak isteyeceklerdir. Maçı kazanarak en iyi 1. olmak istiyorum." dedi.



Alman teknik adam, "Daha önce Türkiye - Faroe Adaları ile burada bir maç oynandı ve 1-1 bitti. Acaba bu sefer de bize 1-1'lik bir ikramınız olur mu?" şeklinde bir soruya ise, "Türk basınını biliyor musunuz? Kişisel algılamayın lütfen. Ama 1-1 hiç iyi bir skor değil. Yoksa yanılıyor muyum? (Gülerek)" diye cevap verdi.