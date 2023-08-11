İrfan Can Kahveci'den tepkilere cevap

Fenerbahçe adına maçta ikinci golü kaydeden İrfan Can Kahveci, tepkilere maruz kaldı. Milli oyuncu, bu tepkilere maç sonu cevap verdi.

İrfan Can Kahveci'den tepkilere cevap

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Maribor karşısında alınan 3-1'lik galibiyet sonrası konuştu.

Milli yıldız, takımının ikinci golünü kaydetse de maç içinde taraftarlar tarafından tepkilere maruz kaldı.

İşte İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları;

-Şunu söylemek istiyorum, geçen sezon da böyle bir konuşma yapmıştım, daha sezon başındayız. Çubukluyu kim terletirse terletsin, maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor. Hiç merak etmesinler, ben bana güvenenleri biliyorum. İsmail Hoca'yla iyi bir hava yakaladık. İnşallah sezon sonunda taraftarımızın hasret kaldığı başarıya ulaşacağız.

-Çok önemli değil, takım kazansın yeter benim için. İstatistikler benim umurumda değil. Sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu önemli benim için.

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