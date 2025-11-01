Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılmıştı. Kadroya ne zaman döneceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İrfan Can Kahveci'ye af mı geliyor? Bizzat Sadettin Saran görüştü - Resim : 2

İRFAN CAN KAHVECİ BEŞİKTAŞ DERBİSİNDEN SONRA KADROYA DÖNEBİLİR

A Spor'da yer alan habere göre; İrfan Can Kahveci takıma geri dönmeye hazırlanıyor. Sakatlığını tamamen atlatan futbolcuyla, başkan Sadettin Saran'ın özel bir görüşme yaptığı belirtildi. Beşiktaş ile oynanacak derbinin ardından İrfan Can Kahveci'nin affedilerek yeniden kadroya dahil edilebileceği aktarıldı.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 maça çıkan milli futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.

