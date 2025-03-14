İrfan Can UEFA Avrupa Ligi’nde zirveye çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler, son 16 turu rövanş maçında Rangers’a penaltı vuruşlarıyla 3-2 mağlup oldu.

Sarı lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Avrupa maçlarındaki performansıyla göz doldurdu.

Başarılı file bekçisi, tüm maçlarda 28 ile organizasyonun en fazla kurtarış yapan kalecisi oldu. Maç başına 5,77 kez gol engelleyen İrfan Can, yüzde 80 ile en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleci ünvanını da aldı.

3 maçta kalesini gole kapatan 26 yaşındaki file bekçisi, Rangers maçındaki penaltılarda da 1 kurtarış yaptı.

Livakovic’in sakatlığı sonrası kaleyi alan İrfan Can, bu sürede oynadığı futbolla taraftarların ve teknik heyetin takdirini kazandı.