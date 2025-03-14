İrfan Can UEFA Avrupa Ligi’nde zirveye çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
İrfan Can UEFA Avrupa Ligi’nde zirveye çıktı

Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can, Rangers maçında yaptığı kurtarışlarla göz doldurdu. Milli Takım’a da göz kırpan kaleci UEFA Avrupa Ligi’nde zirveye çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler, son 16 turu rövanş maçında Rangers’a penaltı vuruşlarıyla 3-2 mağlup oldu.

Sarı lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Avrupa maçlarındaki performansıyla göz doldurdu.

Başarılı file bekçisi, tüm maçlarda 28 ile organizasyonun en fazla kurtarış yapan kalecisi oldu. Maç başına 5,77 kez gol engelleyen İrfan Can, yüzde 80 ile en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleci ünvanını da aldı.

3 maçta kalesini gole kapatan 26 yaşındaki file bekçisi, Rangers maçındaki penaltılarda da 1 kurtarış yaptı.

Livakovic’in sakatlığı sonrası kaleyi alan İrfan Can, bu sürede oynadığı futbolla taraftarların ve teknik heyetin takdirini kazandı.

Son Haberler
Şehit ailelerine destek
Şehit ailelerine destek
23 yaşındaki gencin feci ölümü! 28.kattan düştü
23 yaşındaki gencin feci ölümü! 28.kattan düştü
Fren yerine gaza basınca markete girdi! Saniyelerle kurtuldular
Fren yerine gaza basınca markete girdi! Saniyelerle kurtuldular
Tıp öğrencilerinin ’beyaz önlük’ heyecanı
Tıp öğrencilerinin ’beyaz önlük’ heyecanı
Türkiye'nin en sıcak yeri Zonguldak oldu
Türkiye'nin en sıcak yeri Zonguldak oldu