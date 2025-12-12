Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için kadro planlamasına yönelik çalışmalara hız verildi.

FENERBAHÇE SATIŞ LİSTESİNE KOYDU

Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertli yönetimin teklif gelmesi halinde takımdan göndermeyi düşündüğü isimler arasında yer alan yedek kaleci İrfan Can Eğribayat'a sürpriz bir talip çıktı.

CRACOVIA İRFAN CAN İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTI

TRT Spor'un haberine göre; Polonya ekibi Cracovia, İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı.

TEDESCO YÖNETİMİNDE 1 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maçta şans bulan 27 yaşındaki kaleci, Tedesco döneminde ise yalnızca bir kez şans bulmuştu.