İrfan Can’dan Fenerbahçe’yi sevindiren haber geldi

Kaynak: Haber Merkezi
İrfan Can’dan Fenerbahçe’yi sevindiren haber geldi

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarını bugünkü antrenman ile tamamladı. Sarı lacivertlilere kaleci İrfan Can’dan sevindiren haber geldi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

ekran-goruntusu-2024-12-19-143756.png

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapan sarı lacivertli ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Maç hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

ekran-goruntusu-2024-12-19-143743.png

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı geçen kaleci İrfan Can Eğribayat son antrenmanda da yer aldı. Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Dominik Livakovic'in yerine, Eyüpspor karşısında kale İrfan Can'a emanet edilecek.

ekran-goruntusu-2024-12-19-143731.png

Sarı lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş ise bireysel olarak çalışmalara başladı. Mert Hakan sakatlıktan yeni çıktığı ve antrenman eksiği olduğu için Eyüpspor maçının kadrosunda olmayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın müsabakada forma giyemeyecek.

Son Haberler
Samsun'da 320 kilo atık ilaç toplandı
Samsun'da 320 kilo atık ilaç toplandı
Sivasspor, Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı
Sivasspor, Ömer Erdoğan ile sözleşme imzaladı
Bilecik’te minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı
Bilecik’te minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı
Polat çifti yeniden hakim karşısında! Mahkemede çıldırdı...Soğuk cüzdan iddiası
Polat çifti yeniden hakim karşısında! Mahkemede çıldırdı...Soğuk cüzdan iddiası
Ataşehir’deki park yeri cinayetinde dehşet görüntü çıktı: Silahla başından vurdu, tekmeleyip ölmesini bekledi
İstanbul’daki dehşet anının görüntüsü çıktı! Vurdu, tekmeleyip ölmesini bekledi