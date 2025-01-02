İrfan Can’ın Fenerbahçe’deki geleceği belli oldu. Sözleşmesi sezonu bitiyordu

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İrfan Can’ın Fenerbahçe’deki geleceği belli oldu. Sözleşmesi sezonu bitiyordu

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonu sona erecek İrfan Can Kahveci için kararını verdi. Tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe’de sezon başından bu yana beklentilerin altında forma şansı bulan İrfan Can Kahveci’nin performansında geçen sezona kıyasla yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Teknik Direktör Moruinho’nun fazla forma şansı vermediği tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonu sona eriyor.

Portekizli teknik adamın da kalmasını istediği oyuncu için yönetimden karar çıktı. Sarı lacivertli yönetim, Ocak ayı itibari ile başka kulüplerle görüşmesinin önünde bir engel olmayan İrfan Can ile sözleşmeyi uzatıyor. 3 yıllık anlaşmaya imza atacak tecrübeli oyuncunun maaşına da zam yapılacak 62 milyon liraya çıkarılacağı öğrenildi.

İrfan Can’ın resmi sözleşmeyi kısa sürede imzalaması bekleniyor.

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