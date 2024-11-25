İrfan Can’ın yeni sözleşme ile alacağı maaş belli oldu

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun en etkili isimlerinden olan İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun gelişiyle düzenli forma şansını kaybetmişti.

Sağ kanatta Dusan Tadic'i görevlendiren Mourinho, İrfan Can Kahveci'yi hamle oyuncusu olarak kullanmayı tercih etti.

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci için bir süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcuyu ikna etti.

İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Bu arada milli futbolcunun yeni kontratında alacağı maaş da belli oldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre İrfan Can Kahveci'nin yıllık 30 milyon liralık ücreti 60 milyon liraya çıkarıldı.

Geçtiğimiz sezonu 18 gol, 12 asistle tamamlayan İrfan Can Kahveci, 2024-25 sezonunda çıktığı 15 maçta 553 dakika süre alabildi ve 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.