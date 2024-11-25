İrfan Can’ın yeni sözleşme ile alacağı maaş belli oldu

Kaynak: Sabah
İrfan Can’ın yeni sözleşme ile alacağı maaş belli oldu

Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahvecinin kulübü ile yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor. Süper Lig’den ve Avrupa’dan talipleri olduğu öğrenilen tecrübeli oyuncunun maaşına yapılacak zam belli oldu.

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezonun en etkili isimlerinden olan İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun gelişiyle düzenli forma şansını kaybetmişti.

Sağ kanatta Dusan Tadic'i görevlendiren Mourinho, İrfan Can Kahveci'yi hamle oyuncusu olarak kullanmayı tercih etti.

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci için bir süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcuyu ikna etti.

İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin resmi duyuruyu kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Bu arada milli futbolcunun yeni kontratında alacağı maaş da belli oldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre İrfan Can Kahveci'nin yıllık 30 milyon liralık ücreti 60 milyon liraya çıkarıldı.

Geçtiğimiz sezonu 18 gol, 12 asistle tamamlayan İrfan Can Kahveci, 2024-25 sezonunda çıktığı 15 maçta 553 dakika süre alabildi ve 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

Son Haberler
Bitlis'te kar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bitlis'te kar vatandaşlara zor anlar yaşattı
Tır evin bahçesine düştü
Tır evin bahçesine düştü
Sözcü Gazetesi çöktü mü? İnternet sitesine erişilemiyor
Sözcü Gazetesi çöktü mü? İnternet sitesine erişilemiyor
Dünyanın en iyi üniversitelerine kabul alan iki kardeşin başarı hikayesi
Dünyanın en iyi üniversitelerine kabul alan iki kardeşin başarı hikayesi
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 3 yeni rekor
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 3 yeni rekor