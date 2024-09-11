İrfan Değirmenci'den Hulusi Akar'a kurşun gibi sözler: Silah arkadaşları iftiralarla çürürken...

Eski Savunma Bakanı ve AKP Milletvekili Hulusi Akar'ın son dönemde kullandıkları ifadeler, kamuoyunda geniş yankılar uyandırmış ve çeşitli tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Akar'ın açıklamaları, hem siyasi rakipler hem de medya tarafından eleştirilmekte ve bu durum, geniş bir tartışma ortamının oluşumu Hulusi Akar'ın kullandığı ifadeler, özellikle siyasi ve askeri, birçok kişi tarafından sorunlu ve özellikli bulunuyor.

Atila Kaya'dan Hulusi Akar'a: Necip Fazıl’ın dizinin dibinde... Askeri lise okumayan...

Hulusi Akar'ın tepki çeken sözlerine eleştiriler gelmeyi sürdürüyor.

Son olarak Gazeteci İrfan Değirmenci'den AKP Milletvekili Hulusi Akar'a sert tepki geldi.

Değirmenci şunları söyledi:

"SÖZ SÖYLEMEYE UTANIRDIM"

"Siz Amerikan askeriyesinden eğitimli olduğunuz için size herhâlde orada kuldan utanmayı öğretmediler.

Ben silah arkadaşları olmadık suçlamalarla, iftiralarla ömürlerini çürütürken hızlı yükselişimle kamuoyu önünde söz söylemeye utanırdım."

Hulusi Akar şu sözleri kullanmıştı:

“Eğitimin amacı ‘Allah korkusu’ ve ‘Kuldan utanmadır.

Bunları vermezsen ateistle, LGBT ile uğraşırsın.

Anneler çok veballi. Çocuğa küçükken kıyamıyor, ‘Sabah namaza kalkamaz, yatsın uyusun’ diyorlar.”