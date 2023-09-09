İri cüssesiyle sahneden seyircilerin üstüne atladı. Ne olduysa ondan sonra oldu

Amerika’da hayranı olduğu kişinin konserine giden bir adam, sahneye çıkıp dans etmeye başladı. Eğlencenin dozunu fazla kaçıran adam, sahneden seyircilerin üstüne atlamak isteyince yere düştü.

İri cüssesiyle sahneden seyircilerin üstüne atladı. Ne olduysa ondan sonra oldu

Amerika’da ninja kaplumbağa kıyafetli bir adam, hayranı olduğu kişinin konserine gitti. Eğlencenin dozunu fazla kaçıran adam, sahneye çıkarak garip dans figürleri sergileyerek eğlenmeye başladı.

SEYİRCİLERİN ÜSTÜNE ATLADI

Bir süre dans etmeye devam eden adam, seyircilerin kendisini tutacağını düşünerek seyircilerin üstüne atladı. Seyirciler, adamın sahneden aşağı atlayacağını fark etmesiyle bulunduğu alandan çekilmesi bir oldu. Yere düşen hayran yerde dakikalarca acı çekerek kıvrandı.

Kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

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