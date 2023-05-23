Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu

Özel hayatı ve mesleki başarısıyla sık sık gündem olan dünyaca ünlü model Irina Shayk, Cannes Film Festivali'ne iç çamaşırıyla geldi. Shayk'ı örenler gözlerine inanamadı

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Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu 1

Özel hayatı ve mesleki başarısıyla sık sık gündem olan dünyaca ünlü model Irina Shayk, Cannes Film Festivali'ne iç çamaşırıyla geldi. Shayk'ı örenler gözlerine inanamadı. İşte ünlü modelin nefes kesen Cannes kombini...

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Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu 2

Dünyanın en önemli modelleri arasında bulunan ve bir dönem Victoria's Secret meleklerinden biri olan Rus model Irina Shayk, iç çamaşırlarıyla Cannes Film Festivali'e gelince kombini olay oldu.

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Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu 3

Tamamen saydam bir kıyafetle iç çamaşırlarını sergileyen ünlü model bu kombiniyle gündem oldu.

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Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu 4

İşte Irına Shayk'ın nefes kesen Cannes kombini...

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Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu 5
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Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu 6
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Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu 7
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Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu 8
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Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu 9
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Irina Shayk festivale iç çamaşırıyla katıldı. Görenlerin dili tutuldu 10
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