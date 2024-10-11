Irkçı paylaşıma para ve üç yıllık stadyum yasağı

Burnley taraftarı John Southwell, Chelsea futbolcusu Nicolas Jackson hakkında ırkçı bir Facebook paylaşımı yaptığı için üç yıllık stadyum yasağı aldı. Southwell, 11 Aralık 2023 tarihinde, Chelsea’nin Everton’a 2-0 kaybettiği maç sonrası Jackson'ın karıştığı tartışmalı bir olaya dair habere yorum yaparak ırkçı bir paylaşımda bulundu. Southwell, Lancashire Polisi tarafından tespit edildikten sonra, kamu iletişim ağı üzerinden hakaret içerikli mesaj göndermekle suçlandı.

8 Ekim 2024 tarihinde Blackburn Sulh Ceza Mahkemesi’nde suçunu kabul eden 64 yaşındaki Southwell, 385 sterlin para cezasına çarptırıldı, ayrıca 85 sterlin mahkeme masrafları ve 138 sterlin mağdur tazminatı ödemesine hükmedildi. Lancashire Polisi’nden PC Byron Worrall, olayın bir futbol maçı dışında sosyal medya üzerinden gerçekleşmiş olmasının nadir bir durum olduğunu belirterek, bu cezanın ırkçı davranışlara karşı güçlü bir mesaj vermesini umduğunu söyledi. Southwell’e verilen stadyum yasağının, sosyal medyada dahi ırkçılığın hoş görülmeyeceğini gösterdiği ifade edildi.