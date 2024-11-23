İrlanda, Apple'dan alınan vergiyi altyapıya yatıracak

İrlanda'da yapılan genel seçim öncesinde, hükümeti kurmaya aday partiler, Apple’ın vergi ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi sonucu elde edilen 14 milyar Euro'yu nasıl harcayacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği Yüksek Mahkemesi’nin Eylül ayında verdiği karar, Apple’ın İrlanda’daki vergi anlaşmasının yasa dışı olduğuna hükmetmiş ve şirketin geriye dönük vergi borcunu ödemesine karar verilmişti.

İrlanda'nın büyük siyasi partileri, bu önemli vergi gelirini, ülkedeki altyapı ve sosyal sorunları çözmek için kullanmayı vaat ediyor. Fianna Fáil, sosyal konut projeleri için 4 milyar Euro ayırmayı planlarken, bu fonun bir kısmı, daha fazla konut yapım alanı açmak için altyapı iyileştirmelerine yönlendirilecek. Partinin koalisyon ortağı Fine Gael ise bu paranın yarısından fazlasını konut sektörüne yönlendireceğini belirtti.

Muhalefetteki Sinn Féin, 7,6 milyar Euro’yu devlet destekli konut projelerine, 1 milyar Euro’yu ise arızalı yapı malzemeleri nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlar için tazminat fonuna ayırmayı vaat ediyor. Ayrıca, emlak sektörüne dair daha fazla devlet müdahalesi ön görülüyor.

Ulaşım projeleri de büyük bir gündem maddesi. Yeşiller Partisi, bu fonu Dublin tramvay ağı ve demiryolu hatlarının genişletilmesi gibi büyük ölçekli ulaşım projelerine yatırmayı hedefliyor. Fianna Fáil ise ulaşım altyapısına 3,6 milyar Euro tahsis edeceğini açıkladı. Fine Gael, su sistemleri ve elektrik şebekesini yenilemeye de kaynak ayırmayı planlıyor.

Son olarak, toplum projelerine yönelik olarak Fianna Fáil, kullanılmayan endüstriyel alanların yeniden değerlendirilmesi için bir fon oluşturacak. Sinn Féin ise, halkın yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bir toplum yatırım fonu kurmayı düşünüyor.

Bu büyük vergi geliri, İrlanda’nın sosyal ve ekonomik sorunlarını çözme adına önemli bir fırsat sunuyor.