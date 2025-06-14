İrlanda deniz güvenliğini yeniden tasarlıyor: Kritik altyapı tehlikede

İrlanda, denizaltı internet ve enerji kablolarını korumak için ulusal deniz güvenliği stratejisini yenileme sürecine girdi. Savunma Bakanı Simon Harris, kamuoyunun görüşlerini almak üzere dört haftalık bir danışma süreci başlattı. Ülkenin ekonomik ve ulusal güvenliği için hayati önem taşıyan bu altyapının korunması, önümüzdeki beş yılın odak noktası olacak.

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İrlanda, Avrupa’nın en geniş deniz alanlarından birine sahip. Ülkenin deniz alanı, kara alanının yedi katını buluyor. İthal edilen enerjinin yüzde 78’i, ticaret hacminin ise yüzde 90’ı deniz yolu veya boru hatlarıyla taşınıyor. Ayrıca, uluslararası veri trafiğinin yüzde 95’inden fazlası denizaltı fiber optik kablolar üzerinden gerçekleşiyor. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80’i kıyı bölgelerinde yaşıyor.

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Savunma Bakanlığı, hazırlanacak stratejinin, İrlanda’nın deniz alanındaki risk ve tehditleri tanımlayacak ilk belge olacağını duyurdu. Stratejinin, özellikle internet ve elektrik kabloları gibi kritik altyapının korunmasına odaklanması bekleniyor. Kamuoyu danışması, bu tehditlere karşı kapsamlı ve ortak bir yaklaşım oluşturmak için önemli bir adım olarak görülüyor.

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Son dönemde Avrupa’daki savunma hareketliliği ve İrlanda donanmasının sonar sistemleri için yapılan büyük sözleşme de stratejinin önemini artırıyor. Kamuoyu görüşleri, yıl sonunda yayımlanması planlanan stratejinin şekillenmesinde belirleyici olacak.