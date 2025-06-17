İrlanda dış ticaret fazlası rekor kırdı

Kaynak: Haber Merkezi
İrlanda dış ticaret fazlası rekor kırdı

İrlanda’nın dış ticaret fazlası nisan ayında geçen yıla göre %29 artışla 11,1 milyar euroya yükseldi. İlaç ve medikal ürün ihracatı, ABD’ye yönelen yüksek taleple zirve yaptı.

İrlanda, 2025 yılının nisan ayında dış ticaret fazlasında tarihi bir artış yaşadı. Ülkenin ihracatı geçen yıla göre %12,7 oranında artarak 21,9 milyar euroya ulaştı. Bu artışın ana motoru ise tıbbi ve farmasötik ürünler oldu. Söz konusu kalemdeki ihracat %23,6’lık sıçramayla 10,9 milyar euroya yükseldi. Özellikle Amerikalı çok uluslu şirketlerin, Donald Trump’ın gündeme getirdiği yeni gümrük tarifeleri öncesinde stok yapmaya başlaması bu artışı tetikledi.

Yılın ilk dört ayında ilaç sektörü, toplam ihracatın %60,2’sini oluşturdu. Bu yoğunlaşma büyük ölçüde ABD pazarına yönelik oldu. Aynı dönemde ithalat tarafında ise %0,2’lik düşüş dikkat çekti. Organik kimyasallarda %30,1, veri işleme ekipmanlarında ise %3,9 oranında gerileme yaşandı. Buna karşılık medikal ürün ithalatı %106,3 artarak 1,8 milyar euroya çıktı ve toplam ithalatın %17’sini oluşturdu. İngiltere’den yapılan ithalat ise %4,8 artarak toplamın %12,4’ünü karşıladı.

irish-economy.webp

Son Haberler
Cari açıkta son 3 yılın rekoru kırıldı: Bulgaristan'da kriz kapıda
Cari açıkta son 3 yılın rekoru kırıldı: Bulgaristan'da kriz kapıda
Süper Lig'de sezonun golü belli oldu: Müthiş röveşata...
Süper Lig'de sezonun golü belli oldu: Müthiş röveşata...
Kırgız ekonomisinde alarm zilleri çalıyor
Kırgız ekonomisinde alarm zilleri çalıyor
Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ açıklaması! Tahliye sonrası...
Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ açıklaması! Tahliye sonrası...
Alüminyum zirveyi sevdi
Alüminyum zirveyi sevdi