İrlanda ekibi Filistinli Pele'yi andı

İrlanda Kupası 3. tur maçında Bohemian, Dalymount Park'ta Sligo Rovers'ı konuk etti.

Bohemian takımının oyuncuları, maç öncesi ısınmaya üzerlerinde İsrail tarafından katledilen Filistinli eski milli futbolcu Süleyman el-Ubeyd'in fotoğrafının ve doğum ile ölüm tarihlerinin yer aldığı tişörtlerle çıktı.

Kulüp, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Filistin ve İrlanda bayraklarının emojilerini kullanarak, "Bu gece Bohs takımı, "Filistinli Pele" olarak da bilinen Süleyman el-Ubeyd'i anmak için antrenman tişörtleri giyiyor. Filistin futbolunun efsane ismi Süleyman, 100'den fazla gol atarak ülkesini 24 kez temsil etti. 6 Ağustos'ta, 41 yaşındayken, Gazze'de gıda yardımı beklerken İsrail güçleri tarafından öldürüldü. Geride eşini ve beş çocuğunu bıraktı. Huzur içinde yat Süleyman." ifadelerini kullandı.

Maç deplasman ekibinin 1-0’lık üstünlüğüyle sona ererken Bohemian ekibi turnuvadan elendi.

SÜLEYMAN EL-UBEYD

Filistin futbolunun efsane isimlerinden olan ve "Filistinli Pele" lakaplı eski milli futbolcu Süleyman el-Ubeyd, 6 Ağustos'ta İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.