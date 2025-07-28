İrlanda ekonomisinde işler tersine döndü

İrlanda ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 1 oranında daraldı. Ülkenin resmi istatistik kurumu CSO tarafından açıklanan ön veriler, ilk çeyrekte kaydedilen yüzde 7,4’lük büyümenin ardından gelen bu gerilemenin sürpriz olmadığını gösterdi. Özellikle çok uluslu şirketlerin yoğun olduğu sanayi sektöründe yaşanan yavaşlama, bu negatif performansın başlıca nedeni olarak öne çıktı.

Ekonomistler, İrlanda’daki büyümenin büyük ölçüde ihracata dayalı sanayi kuruluşlarının faaliyetlerine bağlı olduğunu, bu nedenle küresel dalgalanmalardan çok hızlı etkilendiğini vurguluyor. İlk çeyrekteki hızlı toparlanmanın ardından sanayi üretiminde yaşanan düşüş, ülkenin kırılgan ekonomik yapısını tekrar gündeme taşıdı.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında son yıllarda en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olarak gösterilen İrlanda, bu yıl ise daha temkinli bir performans çiziyor. Dublin merkezli analiz kuruluşlarına göre, teknoloji ve ilaç devlerinin İrlanda’daki yatırımlarında yaşanan duraksama, ikinci çeyrekteki küçülmenin temel sebeplerinden biri.

YILLIK ARTIŞ YAVAŞLADI, RİSKLER SÜRÜYOR

Yıllık bazda bakıldığında, İrlanda Gayri Safi Yurtiçi Hasılası geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,5 arttı. Ancak bu oran, 2025’in ilk çeyreğinde açıklanan yüzde 20’lik yıllık büyüme seviyesinin oldukça altında kaldı. Bu düşüş, sadece kısa vadeli üretim verilerinden değil, aynı zamanda dış ticaretin yavaşlaması ve finansal hizmetlerdeki daralmadan da kaynaklandı.

İrlanda Merkez Bankası yetkilileri, özellikle teknoloji ihracatında gözlenen dalgalanmalara dikkat çekerek, yılın geri kalanında büyüme beklentilerinin revize edilebileceğini ifade etti. Bankanın yayımladığı son değerlendirme raporunda, “İrlanda ekonomisi dış şoklara fazlasıyla açık bir yapıya sahip” ifadeleri yer aldı.

Ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın istihdam piyasasına etkisi ise şimdilik sınırlı düzeyde. Ancak uzmanlar, üçüncü çeyrekte benzer bir tablo görülmesi durumunda iş gücü piyasasında da dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar ise euro/dolar paritesindeki oynamaların İrlanda ihracatı üzerindeki baskıyı artırmasından endişe duyuyor.

İHRACAT VE SANAYİ ODAKLI MODELDE KIRILGANLIK YÜKSELİYOR

İrlanda’nın dışa açık ekonomik modeli, özellikle vergi avantajlarıyla ülkeye çekilen çok uluslu şirketlere dayanıyor. Ancak bu model, global kriz ve teknoloji sektöründeki belirsizlikler karşısında daha kırılgan hale gelmiş durumda. Yatırımcıların dikkatle izlediği Apple, Google ve Pfizer gibi dev şirketlerin Dublin ve Cork merkezli operasyonlarında üretim temposunun düşmesi, ikinci çeyrekteki küçülmenin etkisini artırdı.

CSO verileri, sanayi üretiminde çeyrek bazında yüzde 3’ü aşan bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Bu düşüş, teknoloji ihracatında gözlenen zayıflama ve tıbbi cihaz üretimindeki yavaşlamayla birlikte geldi. Analistler, İrlanda’nın ekonomik yapısının yapısal olarak bir reform sürecine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Dublin Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden Prof. Mairead O’Connor, "Sürdürülebilir büyüme için iç tüketim ve yerli üretimin daha fazla desteklenmesi gerekiyor" diyerek, ülkenin sadece dış kaynaklı büyüme modeline yaslanmasının artık riskli olduğunu vurguladı.