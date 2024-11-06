İrlanda futbolunu ikiye bölen gerginlik film oluyor

Eski İrlandalı futbolcular Roy Keane ve Mick McCarthy arasında 2002 Dünya Kupası sırasında yaşanan büyük tartışma, beyaz perdeye taşınıyor. Ünlü İngiliz komedyen Steve Coogan, İrlanda teknik direktörü McCarthy’yi canlandırırken, genç oyuncu Éanna Hardwicke ise Roy Keane’i oynayacak. Eski Liverpool orta saha oyuncusu Jason McAteer da filmde kendisinin canlandırılacağı haberini şaşkınlıkla karşıladı.

McAteer, bu proje hakkında ilk haberi İrlandalı bir oyuncu arkadaşından gelen bir mesajla aldı. BBC’nin "Sacked in the Morning" podcast'inde yaptığı açıklamada, bu mesajda genç bir aktörün fotoğrafının olduğunu ve "Bu çocuk seni filmde oynayabilir mi?" diye sorulduğunu belirtti.

Keane ile McCarthy arasındaki bu ünlü çatışma, İrlanda'nın Dünya Kupası kampı sırasında Japonya’nın küçük bir adası olan Saipan’da patlak vermişti. McAteer, "O tatil, sadece üç-dört gün rahatlamak için planlanmıştı," diye anlattı. Ancak, iki futbolcu arasındaki gerginlik bir takım toplantısında su yüzüne çıktı ve Keane'in kamptan ayrılmasına neden oldu.

McAteer’e göre bu gerilim, İrlanda futbolunu ikiye böldü ve diplomatik müdahaleye bile sebep oldu. Keane, olaydan sonra 2004 yılına kadar milli takıma dönmedi.