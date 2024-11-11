İrlanda milli takım kadrosu açıklandı

İrlanda Milli Takımı'nın kaptanı Seamus Coleman, Eylül ayında oynanan İngiltere maçında ayak sakatlığı yaşamıştı ve bu nedenle takımdan çıkarıldı. 36 yaşındaki oyuncu, Ekim ayında Everton'da yedek olarak göreve dönse de hâlâ forma şansı bulamadı. Sakatlıklar ve kadro sıkıntıları nedeniyle Coleman’ın yerine Matt Doherty, teknik direktör Heimir Hallgrímsson tarafından yeniden kadroya çağrıldı. Doherty, yeni teknik direktör tarafından son zamanlarda gözden çıkarılmıştı.

Norwich City defans oyuncusu Shane Duffy ve Celtic’in forveti Adam Idah da sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Duffy, son bir yıl içinde yalnızca bir kez İrlanda forması giymişti ve Norwich City'de form yakalamıştı. Ancak son dönemde yaşadığı sakatlık, bu seferki kampı kaçırmasına neden oldu. Idah ise ayak bileği sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Yeni Çağrılar ve Planlar

Doherty’nin kadroya geri dönmesinin ardından, Southampton’dan Ryan Manning ve Everton’dan Jake O’Brien da milli takıma dahil edilen diğer isimler oldu. Manning, sol bek oyuncusu olarak defans hattını güçlendirecek bir seçenek olarak gözükürken, O’Brien, Duffy’nin yokluğunda defansif bir yedek olarak görev alacak.

O'Shea, Doherty'nin kadroya dahil edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Doherty, deneyimli bir oyuncu olarak grupta önemli bir denge sağlar. Yeni oyunculara farklı pozisyonlarda şans vererek doğru dengeyi bulmak çok önemli," dedi. Ayrıca, "Finlandiya maçı bizim için çok kritik, doğru sonucu alıp İngiltere maçına odaklanmak istiyoruz," diyerek, bu iki maçın İrlanda için önemini vurguladı.

İrlanda Milli Takımı'nın Kadrosu

İrlanda Milli Takımı, Finlandiya ile 14 Kasım’da Dublin’de, İngiltere ile ise 17 Kasım’da Wembley’de karşılaşacak. Kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Caoimhin Kelleher (Liverpool), Mark Travers (AFC Bournemouth), Max O'Leary (Bristol City).

Defans: Matt Doherty (Wolves), Dara O'Shea (Ipswich Town), Nathan Collins (Brentford), Ryan Manning (Southampton), Mark McGuinness (Luton Town), Liam Scales (Celtic), Jake O'Brien (Everton), Callum O'Dowda (Cardiff City).

Orta Saha: Josh Cullen (Burnley), Jason Knight (Bristol City), Jayson Molumby (West Bromwich Albion), Finn Azaz (Middlesbrough), Andy Moran (Stoke City, Brighton and Hove Albion’dan kiralık).

Forvetler: Evan Ferguson (Brighton and Hove Albion), Tom Cannon (Stoke City, Leicester City’den kiralık), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Festy Ebosele (Watford, Udinese’den kiralık), Kasey McAteer (Leicester City), Sammie Szmodics (Ipswich Town), Mikey Johnston (West Bromwich Albion).

İrlanda, şu an üçüncü sırada yer alıyor ve grup lideri Yunanistan ile İngiltere'nin gerisinde. Şu ana kadar tek galibiyetlerini Finlandiya'ya karşı almışlardı.