İrlanda rüzgar çiftliklerinden yeni rekor

Son rakamlara göre, Ağustos 2024'te rüzgar enerjisi üretimi, geçen yılın aynı ayında kırılan rekora (1.042 GWh) göre yüzde 3 artışla 1.068 gigawatt-saate (GWh) ulaştı.
Son haftalardaki kuvvetli rüzgarlar, İrlanda rüzgar çiftliklerinin Ağustos 2024'te İrlanda'nın elektrik talebinin üçte birinden biraz fazlasını karşılayarak, Ağustos 2023'teki yüzde 33'lük önceki rekoru geride bırakması anlamına geliyordu.
Ağustos 2024'te İrlanda'nın elektriğinin yüzde 6'sı güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir kaynaklardan sağlandı; bu da İrlanda'nın elektriğinin %40'ının yenilenebilir kaynaklardan geldiği anlamına geliyor.