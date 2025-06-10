İrlanda sokakları alev alev: Cinsel saldırı iddiaları halkı sokaklara döktü

Kuzey İrlanda’nın Antrim bölgesindeki Ballymena kentinde, iki 14 yaşındaki genç hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltı kararı verilmesinin ardından toplumsal huzursuzluk yaşandı. Yerel basında yer alan haberlere göre, gençler hakkında Cumartesi akşamı gerçekleştiği belirtilen olay nedeniyle suçlama yapıldı. Gençler, mahkemede tercüman eşliğinde suçlamaları reddetti.

Tutuklanan gençlerin yargılamaları, 2 Temmuz’da yapılacak ve video konferans yoluyla gerçekleşecek. Bu süreçte, olayın yaşandığı kentte, mağdurun ailesine destek amacıyla düzenlenen barışçıl gösterilerde bazı kişiler taşkınlık yaparak göçmen ailelere ait olduğu belirtilen evlere zarar verdi.

Gece boyunca en az iki evin yangın çıkması ve yangının diğer mülklere sıçramasıyla ilgili polis müdahale etti. Güvenlik güçleri, taşkınlık yapanlara karşı sert önlemler aldı. Polis yetkilileri, halkı sükunete çağırarak, “Şiddet ve düzensizlik sadece daha fazla riske yol açar” ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililer, yaşanan olayların sorumluluk bilinciyle ele alınması gerektiğini vurguladı.