İrlanda toptan fiyatlarındaki düşüş hız kazandı

İrlanda’da toptan satış fiyatları Mart 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında azaldı. Bu düşüş, şubat ayındaki yüzde 0,5’lik gerilemenin ardından geldi. Özellikle gıda dışı ürünlerdeki sert düşüşler fiyatlardaki genel azalmada etkili oldu. Kimyasal ürünlerde yüzde 13,6’lık keskin bir düşüş yaşanırken, kauçukta ise yüzde 2,7 oranında azalma görüldü.

Buna karşılık, kağıt ve kağıt ürünlerinde fiyat artışı hız keserek yüzde 0,9’a gerilerken, mobilyada yüzde 3,3 ve madencilik ile taşocakçılığında ise yüzde 2,4 artış yaşandı. Gıda, içecek ve tütün ürünlerinde fiyatlar şubat ayına göre daha hızlı artarak yüzde 5,9’a ulaştı. Ayrıca, makine ve ekipman dışındaki metal ürünlerinde yüzde 3,5’lik fiyat artışı kaydedildi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, mart ayında fiyatlar yüzde 2,4 oranında düştü. Bu oran şubat ayında yüzde 0,9 olarak kayıtlara geçmişti. Veriler, üretici fiyatlarının baskı altında kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Özellikle ihracata dayalı sektörlerde bu durumun üretim maliyetleri üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.