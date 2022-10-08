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İrlanda'da akaryakıt istasyonunda patlama: 7 ölü, 8 yaralı

İrlanda'nın Donegal kentindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 12:57
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İrlanda'da akaryakıt istasyonunda patlama: 7 ölü, 8 yaralı

İrlanda'da akaryakıt istasyonunda patlama: 7 ölü, 8 yaralı
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İrlanda'nın kuzeybatısında yer alan Donegal kentindeki "Applegreen" şirketine ait akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, İrlanda polisi bölgedeki bir bina ve bir apartmanda da hasar meydana geldiğini aktardı.

İrlanda Polisinden yapılan açıklamada, "Donegal'de yer alan Creeslough'daki N56 yolu üzerindeki bir tesiste meydana gelen olay nedeniyle acil servislerle çalışmaya devam ediliyor. İtfaiye, İrlanda polisi, Sağlık ve Güvenlik (HSE) ekipleri, Ulusal Ambulans Servisi arama ve kurtarma aşamasında olay yerinde kalmaya devam ediyor.

Herhangi bir nedenle bölgeye seyahat etmeyi planlayan yolcuların alternatif yolları kullanmalarını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Karanlık gün"

Applegreen şirketinden yapılan açıklamada ise, "Dualarımız hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, yaralananlar ve tüm Creeslough halkıyla birlikte" denildi. İrlanda Başbakanı Micheal Martin de olayı İrlanda için "karanlık gün" olarak nitelendirerek ölenlerin ailelerine, yakınlarına ve tüm Creeslough halkına taziyelerini iletti.

Kaynak: İHA

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