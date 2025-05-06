İrlanda’da ekonomik kaygılar artıyor

İrlanda Kredi Birliği tarafından yayımlanan Nisan 2025 Tüketici Güven Endeksi, Mart ayındaki 67,5 puandan 58,7 puana gerileyerek, üst üste ikinci ayda düşüş gösterdi ve son iki yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bu düşüş, özellikle ABD’nin Avrupa Birliği’ne uygulamayı planladığı yeni tarifelerin yarattığı ekonomik belirsizlikten kaynaklanıyor.

Ekonomistler, ABD tarafından uygulanması gündemde olan tarifelerin, ihracata dayalı bir yapıya sahip olan İrlanda ekonomisini orantısız şekilde etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle teknoloji ve ilaç sektörlerinin büyük ölçüde dış pazarlara bağımlı olması, ülkenin kırılganlığını artırıyor.

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GSYİH KAYBI 1,8 OLABİLİR

Yapılan son araştırmalar, bu tarifelerin İrlanda’nın Gayrisafi Yurtiçi Hasılasında 2032 yılına kadar yüzde 1,8 oranında bir düşüşe yol açabileceğini öngörüyor. Bu da milyarlarca dolarlık bir üretim ve gelir kaybı anlamına geliyor. Özellikle küçük işletmeler ve ihracatçılar, maliyet baskılarından ve sipariş azalmasından en çok etkilenecek kesimler olarak görülüyor.

Ekonomik büyüme beklentileri şimdiden gözden geçirilirken, İrlanda Merkez Bankası da bu olasılığı yakından takip ediyor. Analistler, dış ticaret dengesindeki bozulmanın iş gücü piyasasına da yansıyabileceğini ifade ediyor.

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HARCAMALAR ŞİMDİLİK SABİT

Her şeye rağmen, hanelerin harcama davranışlarında şu ana kadar belirgin bir gerileme yaşanmadı. Tüketici güvenindeki düşüşe rağmen, birçok aile ekonomik toparlanma umudunu koruyor. Bu durum, büyük çaplı bir işsizlik dalgası ya da maaş kesintisi yaşanmadığı sürece tüketimin tamamen daralmasını engelliyor.

Finansal danışmanlar ise bu dönemde temkinli iyimserliğin öne çıktığını belirtiyor. Harcamalarda daha seçici ve hesaplı davranan hanelerin, ani bir panik havasına kapılmadan süreci yönetmeye çalıştıkları görülüyor.

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UZUN VADELİ RİSKLER ARTIYOR

İrlanda’nın dışa bağımlı ekonomik modeli, küresel ticaret savaşlarından hızla etkilenebilecek yapıda. ABD ile AB arasında artan ticaret gerilimleri, sadece kısa vadeli belirsizlik yaratmakla kalmıyor; aynı zamanda İrlanda’nın doğrudan yabancı yatırım çekme kabiliyetini de azaltabilir.

İrlanda Ticaret ve Sanayi Odası, hükümeti acil önlemler almaya ve alternatif pazarlara yönelme stratejilerini hızlandırmaya çağırıyor. Öte yandan, Avrupa Komisyonu’nun da Birlik üyeleri lehine koruyucu adımlar atması bekleniyor.

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HÜKÜMETİN TEPKİSİ NE OLACAK?

İrlanda Maliye Bakanlığı, mevcut durumu değerlendirdiklerini ve gerekirse destek paketleri sunacaklarını açıkladı. Ancak muhalefet, hükümeti gecikmekle ve stratejik hazırlık eksikliğiyle suçluyor. Tarife krizine karşı ulusal düzeyde bir ekonomik direnç planı yapılması yönündeki çağrılar gün geçtikçe artıyor.

İrlanda halkı ise belirsizlik ortamında ekonomik göstergeleri dikkatle izliyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak yeni veriler, tüketici davranışlarının seyrini ve hükümetin müdahale gereksinimini belirleyecek.