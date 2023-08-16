İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu

İrlanda'daki bir bankanın ATM'lerinde yaşanan teknik sorun, talep edilen miktardan fazla para vermesine neden oldu.

KAYNAK: AA
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; bu durum, uzun sıraların oluşmasına ve bazı bölgelere polis gönderilmesine sebep oldu.

ATM'lerin Yanlış Para Verme Sorunu

Bank of Ireland'a ait bazı ATM'ler, daha düşük miktarlarda para çekmek isteyenlere beklenenden daha yüksek miktarda para verirken, hesaplarında yeterli bakiyesi olmayan müşterilere bile para çekme imkanı sağladı. Bu durum, sosyal medya üzerinden hızla yayıldı ve insanlar bu ATM'lerden para çekmek isteyerek uzun sıralar oluşturdu.

Polis Müdahalesi

40 farklı noktada "olağan dışı insan hareketliliği ve gürültü" ihbarı yapıldı ve polis bu noktalara gönderildi. Polis yetkilileri, durumu kontrol altına almaya çalıştı ve sıraların düzenlenmesine yardımcı oldu.

Banka Açıklaması

Bank of Ireland, sosyal medya platformu X (eski adı Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, ATM ve banka mobil uygulamasında teknik bir sorun yaşandığını ve müşterilere normal limitlerin üzerinde para transferi ve çekme işlemlerinin hesaplarına yansıtılabileceğini bildirdi. Banka, müşterilerin bakiyelerini kontrol etmelerini ve fazladan para çekme veya transfer yapmamalarını tavsiye etti.

Teknik Sorunun Çözümü

Banka daha sonra teknik sorunun çözüldüğünü ve hem ATM'lerin hem de mobil uygulamanın normal şekilde çalışmaya başladığını duyurdu. Bu açıklama ile sorunun düzeltildiği ve normal işleyişe dönüldüğü ifade edildi.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de Spor
Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de
New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı Ekonomi
New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı
Dünyanın önemli müzelerinden British Museum'da skandal. eserler ya kayboldu, ya çalındı ya da zarar gördü Dünya
Dünyanın önemli müzelerinden British Museum'da skandal. eserler ya kayboldu, ya çalındı ya da zarar gördü
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi Yaşam
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi
Singapur'da 737 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu Dünya
Singapur'da 737 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi Güncel
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi