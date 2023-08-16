İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; bu durum, uzun sıraların oluşmasına ve bazı bölgelere polis gönderilmesine sebep oldu.

ATM'lerin Yanlış Para Verme Sorunu

Bank of Ireland'a ait bazı ATM'ler, daha düşük miktarlarda para çekmek isteyenlere beklenenden daha yüksek miktarda para verirken, hesaplarında yeterli bakiyesi olmayan müşterilere bile para çekme imkanı sağladı. Bu durum, sosyal medya üzerinden hızla yayıldı ve insanlar bu ATM'lerden para çekmek isteyerek uzun sıralar oluşturdu.

Polis Müdahalesi

40 farklı noktada "olağan dışı insan hareketliliği ve gürültü" ihbarı yapıldı ve polis bu noktalara gönderildi. Polis yetkilileri, durumu kontrol altına almaya çalıştı ve sıraların düzenlenmesine yardımcı oldu.

Banka Açıklaması

Bank of Ireland, sosyal medya platformu X (eski adı Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, ATM ve banka mobil uygulamasında teknik bir sorun yaşandığını ve müşterilere normal limitlerin üzerinde para transferi ve çekme işlemlerinin hesaplarına yansıtılabileceğini bildirdi. Banka, müşterilerin bakiyelerini kontrol etmelerini ve fazladan para çekme veya transfer yapmamalarını tavsiye etti.

Teknik Sorunun Çözümü

Banka daha sonra teknik sorunun çözüldüğünü ve hem ATM'lerin hem de mobil uygulamanın normal şekilde çalışmaya başladığını duyurdu. Bu açıklama ile sorunun düzeltildiği ve normal işleyişe dönüldüğü ifade edildi.