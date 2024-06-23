İrlanda’da serbest bırakılan asker ülkeyi karıştırdı

Kaynak: İHA
İrlanda’da serbest bırakılan asker ülkeyi karıştırdı

İrlanda'da, Limerick şehrinde bir kadına yumrukla saldıran 22 yaşındaki asker Cathal Crotty'nin serbest bırakılması sonrasında Limerick, Cork, Dublin ve Galway şehirlerinde protesto gösterileri düzenlendi.

Cathal Crotty, sokakta bir kadına yönelik saldırının ardından gözaltına alındı ve Perşembe günü mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Crotty'e 3 yıl hapis cezası verdi ancak ceza ertelendiği için serbest bırakıldı. Bu kararın ardından birçok şehirde saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Natasha O'Brien'a destek amacıyla protesto gösterileri düzenlendi.

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Limerick'te yapılan bir gösteride konuşan O'Brien, saldırganın serbest bırakılmasının İrlanda adalet sistemini eleştirdiğini belirterek, "Bu yeterince fazla. Artık dur demenin zamanı geldi. Onlar bizi dinlemiyor" dedi. O'Brien, mahkeme kararına atıfta bulunarak, "Benim hayatım ne olacak? Diğer mağdurlar ne olacak?" diyerek her gün kabuslar gördüğünü ve panik atak geçirdiğini ifade etti.

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Protesto gösterisinde konuşan feminist hareket ROSA'dan Edith Busteed ise, "Bu sistematik bir sorun. Cinsiyete dayalı şiddet İrlanda adalet sistemini sürekli olarak meşrulaştırıyor. Bu saldırıya maruz kalan kişi adaleti hak ediyor, bu yüzden bugün buradayız" dedi.

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