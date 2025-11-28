AZ Alkmaar formasıyla harika bir sezon geçiren Troy Parrott etkileyici form grafiğini milli takım seviyesine de taşıyarak İrlanda'yı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde attığı gollerle sırtlamıştı.

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler arasında yer alan Troy Parrott, Hollanda'daki geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

'TAMAMEN AZ ALKMAAR'A ODAKLANDIM'

Parrott ara transfer döneminde AZ Alkmaar'dan ayrılmaya sıcak bakmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Futboldan gerçekten keyif alıyorum, bu yüzden aklımda hiçbir şey değişmedi. Tamamen AZ Alkmaar'a odaklandım.

Gelecek gelecektir, ben sadece her maçı geldiği gibi değerlendirmeye devam etmeliyim. AZ Alkmaar bana gelişmemde çok yardımcı oldu. Burada yaptığı çalışmaların bana fayda getireceğine güvenmeye devam etmek zorundayım. diye konuştu.