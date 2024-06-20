İrlandalı kürekçilerden büyük başarı

Belgrad'daki Dünya Kürek Şampiyonası'nın beşinci gününde, Olimpiyat sınıfı teknelerden üçü önümüzdeki yaz yapılacak büyük etkinlik için yer ayırttı.

İrlanda Kürek Milli Takımı adına kadınlarda Fiona Murtagh (Galway BC Üniversitesi) ve Aifric Keogh (Dublin Üniversitesi Bayanlar BC) çifti de yarı finalde Rumen Ioana Vrinceanu'nun ardından ikinci olarak Paris'e katılımlarını garantiledi.

Ardından, yine Romenlerin ardından ikinci sırada yer alan Nathan Timoney (Queen's University Belfast BC) ve Ross Corrigan (Portora BC) erkekler çifti de olimpiyatlarda ülkelerini temsil edecekler.