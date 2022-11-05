﻿Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

AA Events organizasyonuyla Türkiye'ye gelen topluluk, özgün kelt ezgileri, ünlü İrlanda step dansı ve canlı müzik gösterisinden oluşan performansıyla beğeni topladı.







İlk kez 1998'de sahnelenen gösterinin ünü, 3 haftalık ABD turnesinden sonra dünyaya yayıldı.

Bugüne kadar 7 milyon seyirciye ulaşan ve 50 ülke gezen Rhythm of the Dance gösterisi, tamamen canlı müzik eşliğinde gerçekleştiriliyor.





Topluluk, Türkiye turnesi kapsamında bu akşam da ATO Congresium Ankara'da sahneye çıkacak.