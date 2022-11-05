5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

İrlanda'dan ünü dünyaya yayılan "Rhythm of the Dance" gösterisi, TİM Show Center'da sahnelendi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 09:35
Takip Et

İrlandalı Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
+
Aa
-

AA Events organizasyonuyla Türkiye'ye gelen topluluk, özgün kelt ezgileri, ünlü İrlanda step dansı ve canlı müzik gösterisinden oluşan performansıyla beğeni topladı.



İlk kez 1998'de sahnelenen gösterinin ünü, 3 haftalık ABD turnesinden sonra dünyaya yayıldı.

Bugüne kadar 7 milyon seyirciye ulaşan ve 50 ülke gezen Rhythm of the Dance gösterisi, tamamen canlı müzik eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Topluluk, Türkiye turnesi kapsamında bu akşam da ATO Congresium Ankara'da sahneye çıkacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
1
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
2
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿TOGG fabrikasının boş olduğunu ortaya çıkaran Mustafa Sönmez'den yeni paylaşım geldi
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
3
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
4
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
5
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Mutfak tüpüne zam
6
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
7
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Mustafa Destici ile Armağan Çağlayan arasında asgari ücret polemiği. Canlı yayında yanıt verdi
﻿Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu
﻿Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu
﻿Edirne'de otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu
﻿Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli
﻿Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli
﻿Çanakkale Boğazı'na transit gemi geçişlerine sis engeli
﻿Çaykur ne kadar zarar etti? Çaykur neden gündem oldu?
﻿Çaykur ne kadar zarar etti? Çaykur neden gündem oldu?
﻿Çaykur ne kadar zarar etti? Çaykur neden gündem oldu?
﻿Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
﻿Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
﻿Rhythm of the Dance, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.