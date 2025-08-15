İrlanda'nın ticaret fazlası Haziran kıpırdanması

İrlanda’nın Haziran 2025 dış ticaret fazlası, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hafif bir artış göstererek 5,3 milyar avroya yükseldi. Geçen yılın Haziran ayında bu rakam 5,1 milyar avro seviyesindeydi. Ülkenin toplam ihracatı, yıllık bazda %4,8 artarak 17,5 milyar avroya ulaştı. Bu artışta en büyük pay, %8,9’luk yükselişle tıbbi ve farmasötik ürünlerin oldu. Bu ürünler, İrlanda ihracatının %41,4’ünü tek başına oluşturdu.

Ofis makineleri ve otomatik veri işleme makineleri ihracatı ise etkileyici bir şekilde %204,5 oranında arttı. Öte yandan, organik kimyasallar ihracatı %29,9 azaldı. İhracatta destinasyon ülkeleri arasında ABD ilk sırada yer aldı ve toplam ihracatın %24,9’unu oluşturdu. Ancak ABD’ye yapılan ihracat, geçen yıla göre %23,4 düşüş kaydetti. Hollanda ve Belçika ise sırasıyla %13,9 ve %10,1 payla ikinci ve üçüncü büyük pazarlar olarak öne çıktı.

İTHALATTA ARTIŞ VE TEDARİKÇİ ÜLKELER

İrlanda’nın ithalatı Haziran ayında %5,6 artışla 12,3 milyar avroya yükseldi. Tıbbi ve farmasötik ürünler ithalatı %70,7 artarken, ofis makineleri ve otomatik veri işleme makineleri %41,8 oranında yükseldi. Organik kimyasallar ise %3,5 artış gösterdi.

Almanya, toplam ithalatın %12,7’sini sağlayarak en büyük tedarikçi konumunu korudu. ABD ve Fransa, sırasıyla %12,6 ve %12,1 ile ikinci ve üçüncü büyük tedarikçiler oldu. Bununla birlikte, ABD’den yapılan ithalat %24,7 düşerken, İngiltere’den ithalat %11,8 azaldı.

TİCARET DENGESİ VE KÜRESEL İLİŞKİLER

İrlanda’nın dış ticaret dengesindeki bu gelişmeler, ülkenin Avrupa ve Amerika ile olan ekonomik ilişkilerinde kritik bir döneme işaret ediyor. Tıbbi ürünlerdeki yüksek ihracat performansı, ülke ekonomisinin ilaç ve sağlık sektöründeki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Öte yandan, ABD ile hem ihracat hem de ithalatta yaşanan düşüş, küresel ticaret dengeleri açısından dikkatle izlenmesi gereken bir tablo ortaya koyuyor.

İrlanda’nın ticaret fazlasındaki artış, özellikle Avrupa Birliği içindeki ekonomik işbirlikleri ve küresel tedarik zincirleri açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.