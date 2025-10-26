İrlanda'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sol ve İrlanda'nın birliğini savunanların adayı Catherine Connolly, rakibi Heather Humphreys'i geride bırakarak ülkenin 10'uncu cumhurbaşkanı oldu.

Seçimler dün yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlamış ve 22.00'de (TSİ 00.00) sandıklar kapanmıştı. Bu sabah saatlerinde başlayan oy sayma işlemi tamamlandı.

Resmi sonuçlara göre Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4'ünü alarak seçimi kazandı. Diğer aday Humphreys ise oyların 29,5'ini aldı. Adaylıktan çekilse de ismi oy pusulasında yer alan İrlanda Başbakanı Martin'in adayı Jim Gavin ise oyların yüzde 7,2'sini aldı.

Girdiği seçimi kazanan Connolly, İrlanda adasının birleşmesi için toplumsal seviyede adımlar atmayı ve Kuzey İrlanda'da halkla buluşmayı vadetmişti.

Öte yandan Connolly, konut ve refah çalışmaları kapsamında cumhurbaşkanının yetkilerini aşacak seviyede çalışmalara yapacağına dair söz vermişti.