İrlanda'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde, sol görüşlü bağımsız aday Catherine Connolly oyların yüzde 63,4'ünü alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins'in yerine yapılan seçimde Connolly, Fine Gael Partisi’nin adayı Heather Humphreys ile yarıştı.

Resmi sonuçlara göre Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4'ünü alarak seçimi kazandı.

Diğer aday Humphreys ise oyların 29,5'ini aldı. Connolly, 11 Kasım'da düzenlenecek törenle görevi devralarak İrlanda'nın üçüncü kadın cumhurbaşkanı olacak.