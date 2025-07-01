IRONMAN'de zirvede bir Türk kadını!

Fransa’nın Nice kentinde, 29 Haziran 2025 Pazar günü düzenlenen 20’nci IRONMAN France yarışında Türk sporcu Merve Güney, kadınlar genel klasmanını birinci sırada tamamlayarak tarihi bir zafere imza attı.

Dünyanın en zorlu ve en prestijli dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen bu organizasyonda, ilk kez bir Türk sporcu 3,8 km yüzme, 180 km bisiklet ve 42,2 km koşu parkurunu başarıyla tamamlayarak kadınlar genel klasman birincisi oldu.

Yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı yarışta, Avrupalı rakiplerini geride bırakarak bitiş çizgisini kadınlarda birinci olarak geçen Güney, hem kariyerinin en büyük başarısını elde etti hem de IRONMAN France yarışını kazanan ilk Türk kadın atlet olma unvanını aldı. Zorlu teknik parkurda gösterdiği üstün dayanıklılık ve 40 dereceyi bulan sıcak hava koşullarına rağmen sergilediği performans, izleyiciler ve uzmanlar tarafından büyük alkış aldı.

Merve Güney, 10 saat 46 dakika 10 saniyelik derecesiyle genel klasmanın zirvesine yerleşirken, Fransız sporcu Laure Kuntz Waeldin 10:50:13’lük süresiyle ikinci, Linda Guinoiseau ise 11:00:33 ile üçüncü sırada yer aldı.

Türk sporcu Merve Güney, bu yıl Ekim ayında Hawaii Kona’da düzenlenecek IRONMAN Dünya Şampiyonası’na ikinci kez katılarak Türkiye’yi temsil etmeyi planlıyor.