Iryna Farion suikastının şüphelisi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Iryna Farion suikastının şüphelisi yakalandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 25 Temmuz'da Ukrayna dilini tanıtma kampanyalarıyla tanınan eski milletvekili Iryna Farion'un vurularak öldürülmesiyle ilgili şüphelinin doğudaki Dnipro kentinde gözaltına alındığını bildirdi.

Ukrayna Lideri Zelenski, Telegram'dan yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Ihor Klymenko'nun kendisine Iryna Farion suikastında şüpheli görülen 18 yaşındaki birinin gözaltına alındığı bilgisini verdiğini yazdı

Zelenski "Şüpheliyi tutuklama operasyonu çok karmaşıktı. Ukrayna Ulusal Polisi ve diğer servislerden yüzlerce uzman, günler boyunca cinayeti çözmek için çalıştı" diye yazdı.

Zelenski ayrıca Klymenko'dan kamuoyuna soruşturmanın tüm ayrıntılarını sunmasını istediğini ekledi.

Klymenko, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, şüphelinin Farion'a saldırı hazırlığı sırasında Lviv'de en az üç daire kiraladığını söyledikten sonra "Şu anda şüpheli gözaltında. Tüm detayları elde etmek önemli. Bu noktada, araştırmacılar saldırganın sadece saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğunu düşünmeye meyilliler" dedi.

İlk verilen bilgilere göre şüpheli Ukrayna'nın Dnipro şehrinde bulunan bir liseden mezun. Şehrin gençlik futbol kulübünde futbolcu olarak, 2022 sonbaharında Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için bir futbol turnuvasına katıldı.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde sokakta başından vurulan 60 yaşındaki Farion, birkaç saat sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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