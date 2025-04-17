İş adamı Aziz Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Uzun yıllar İstanbul'da ve Bodrum,da müteahhitlik yapan ve Bodrum turizmine önemli katkılarda bulunan Aziz Kaya, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bodrum'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Üç gündür yoğun bakımda olan Kaya, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası olan Aziz Kaya'nın vefatı, başta Kaya ailesi olmak üzere iş, sanat ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Aziz Kaya'nın cenazesi, ikindi vakti Bodrum'da bulunan Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Bodrum Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Kaya ailesinin tüm fertlerinin yanı sıra, Kaymakam Mustafa Çit, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Jandarma Albay Özkan Yılmaz, Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, Ozan-Bahar Şer, Lütfü Sapmaz, Tamer Köseoğlu, Faik Öztürk, Alişir Şahin, Ercan-Jale İşal, iş, sanat ve spor camiyasından ünlü isimler ve Karadağ’dan gelen devlet protokolü katıldı.