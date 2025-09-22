İş adamını yapay zekâ ile dolandırdılar! Farkına vardığında 10 milyon lirası gitmişti

İstanbul merkezli bilinen bir yatırım firmasının yatırım uzmanı Mine D. olarak tanıtan şüpheli, Balıkesir Ayvalık'ta yaşayan iş insanı İ.D. ile iletişime geçti.

Şüpheli, İ.D.'ye 45 günlük bir yatırım programı uygulayacaklarını belirterek bu süreçte yüzde 78'lik kar vaadinde bulundu. İ.D., şüphelinin kendisini bilinen bir firmanın çalışanı olarak tanıtması sebebiyle teklifi kabul etti.

Bunun üzerine kendisini "Cengiz" olarak tanıtan başka bir şüpheli, İ.D.'ye sözde danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Şüpheliler İ.D.'ye bir uygulama linki atıp yatırımlarını buradan takip edebileceğini söyledi. Gün içinde uygulamadan parasını takip eden İ.D., kar ettiğini düşündü. Yatırım yaptığını düşünen İ.D., yaklaşık bir haftalık süreçte iki farklı banka hesabına toplamda 10 milyon lira gönderdi.

YAPAY ZEKAYI KULLANDILAR

İ.D. ile sürekli irtibatta olan şüpheliler, mağdurun güveninin kazanmak için yapay zekayı da kullandı. Kendisini "Cengiz" olarak tanıtan şüpheli, yapay zeka ile ürettiği fotoğrafları, kendisiymiş gibi İ.D.'ye gönderdi.

Bir haftanın ardından İ.D., kazandığını zannettiği parayı tahsil etmek istedi ancak karşı tarafla iletişim bir anda kesildi. Bunun üzerine firmayı arayan İ.D., kendilerinin böyle bir hizmet vermediğini söyleyince dolandırıldığını anladı. Dolandırıldığını anlayan İ.D., avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.