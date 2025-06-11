İş arayan gençler dikkat! İşverenler artık bu becerilere sahip çalışanlar arıyor

İŞKUR'un "İkiz Dönüşümün İşgücü Piyasasına Etkileri" araştırmasına göre, işverenler yazılım, programlama ve sosyal medya gibi dijital becerilere sahip çalışanlara daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda dijital yetkinlikler artık iş gücü piyasasında önemli bir tercih sebebi haline geldi.

İkiz dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulabilecek meslek ve becerilerin belirlenmesi amacıyla, 17 sektörde faaliyet gösteren 14 binden fazla iş yerinde yüz yüze ve çevrim içi görüşmeler gerçekleştiren İŞKUR, 38 işletmeyle derinlemesine analiz yaptı.

'YENİ MESLEKLER ORTAYA ÇIKACAK'

Araştırmada, dijital ve yeşil dönüşümün, iş gücü piyasasında yeni mesleklerin ortaya çıkmasına ve bazı mesleklere talebin artmasına neden olacağı belirtildi.

Bu süreçte iş gücünden, dijital okuryazarlık, dönüşüm farkındalığı, adaptasyon, esneklik, analitik düşünme, inovasyon, yapay zeka kullanımı, yaratıcılık, modelleme ve simülasyon gibi becerilere sahip olması bekleniyor.

İşverenler ayrıca yazılım bilgisi, programlama dillerine hakimiyet ve sosyal medya kullanımı gibi dijital yetkinlikleri ön planda tutuyor.

Araştırmaya göre, dijitalleşmeyle birlikte veri analizi, yapay zeka, robotik otomasyon, siber güvenlik ve yazılım geliştirme alanlarında bilgi ve beceri sahibi çalışanlara ihtiyaç artıyor.

Bu çerçevede işletmelerde iş zekası departmanları kurulurken, çalışanlardan büyük veri yönetimi, ileri düzey Excel ve Python (programlama dili) gibi araçlarda yetkin olmaları bekleniyor.

İkiz dönüşüm sürecinde teknolojik okuryazarlık, esneklik, hızlı adaptasyon, analitik düşünme ve sürekli öğrenme de önem kazanıyor.

Dijital araçların etkin kullanımı iş süreçlerini hızlandırırken, çevre dostu uygulamalara uyum sağlamak ve gelişen teknolojilere ayak uydurmak, işletmelerin başarısı açısından kritik görülüyor.

Uzaktan çalışma ve ekipler arası işbirliğinin yaygınlaşmasıyla iletişim ve işbirliği becerilerinin önemi de giderek artıyor.