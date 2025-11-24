Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı rakamlarına göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 12 bin artışla 3 milyon 75 bin kişi olarak belirlendi. Vatandaşlar yetkililere, her sene katlanarak artan işsizlik sorununa çözüm bulmaları için sık sık çağrıda bulunmaya devam ediyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre ;İŞKUR aracılığıyla Türkiye'nin 81 ilinde açılan tüm açık iş pozisyonları tek bir platformda toplanacak. Türkiye'nin tüm açık iş ilanları tek noktada toplayacak olan 'İş Kapısı Platformu 1 Ocak'ta hizmete girecek. Söz konusu platform ile beraber iş arayanların ücretsiz erişim ile uygun ilanlara hızla ulaşabileceği ve şirketlerin duyurduğu açık iş pozisyonlarının tek çatı altında toplanacağı kaydedildi.