İş arayanlar yeni iş fırsatlarıyla buluştu!

İş arayanlarla işverenleri buluşturarak istihdama katkı sağlayan Düzce İş Kulübü, Düzce'de kurulacak tedarik deposuna işçi temin etmek adına önemli bir işbirliğine daha imza attı.

Düzce Belediyesi iştiraki olan BELKA İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde kurulan Düzce İş Kulübü, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya ve firmalarla işbirliği yapmaya devam ediyor. 2019 yılında kurulduğundan bu yana yaklaşık 10 bin kişiyi işe yerleştiren Düzce İş Kulübü, istihdam konusunda önemli bir destek sunuyor.

İş arayanlar ile işverenleri buluşturan Düzce İş Kulübü, adayların oryantasyon eğitimlerinden mülakat süreçlerine kadar her aşamada destek sağlamayı sürdürüyor. Ayrıca, iş kulübünde görevli meslek uzmanları, iş arayanlara kariyer planlaması konusunda da rehberlik ediyor.

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Son olarak, birçok ilde şubesi bulunan zincir market, Düzce'de kuracağı tedarik deposunun çeşitli bölümlerinde çalıştırılacak işçiler için Düzce İş Kulübü ile işbirliği yaptı. Depo ve Lojistik Müdürü Arif Turan, işçi adaylarıyla bir araya gelerek tedarik depolarındaki çalışma sistemi hakkında bilgiler verdi ve ardından adaylarla tek tek mülakat gerçekleştirdi.