İş arkadaşı delik deşik etti

Eskişehir’de tartışma yaşadığı iş arkadaşını 3 yerinden bıçaklayan genç yakalanarak gözaltına alındı.

İş arkadaşı delik deşik etti

İHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı İlçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi.

Aynı işyerinde çalışan Mehmet G. (27) ile M.İ. (27) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet G., boynundan, karnından ve kolundan aldığı 3 bıçak darbesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı Mehmet G., Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından ticari taksiye binerek kaçan şüpheli M.İ. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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