İş Bankası Genel Müdürü ezberleri bozdu. Asgari ücrete yapılması gereken zam oranını açıkladı

Milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Ülkenin en önemli gündem maddesi. Çünkü bu yıl yapılan tek zamla geçildi. Asgari ücreti enflasyon yedi bitirdi. Ancak, IMF ve Dünya Bankası toplantılarında konuşulan yüzde 25'lik zam önerileri, asgari ücretlileri karamsarlığa itti.

İktidarın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41,5 ama bu rakamın tutturulması iktisatçilara göre çok zor bir ihtimal. Sadece çalışanlar değil iktisatçılar IMF'nin yüzde 25'lik telkinine itiraz ediyor. İşte bu tartışmalara İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da katıldı. Tüm tarafların haklı olduğunu ifade eden Hakan Aran her kesimi teşvik edici başka mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

IMF ÖNERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın ABD temasları sırasında bir araya geldiği yatırımcılara yüzde 25’lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğunu ifade etti. Orta Vadeli Program OVP'nin yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 41,5...Ancak iktisatçılara göre bu oranın üzerine çıkması neredeyse kesin.

İKTİSATÇILARDAN ÇAĞRI

Türkiye'deki saygın 118 iktisatçı ortak bir açıklamayla, asgari ücret artışının gerçekleşen enflasyon oranının dikkat alınması çağrısında bulunmuştu.

HAKAN ARAN'DAN SÜBVANSİYON MESAJI

Asgari ücret tartışmalarına İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da katıldı. Aran, gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtladı.

Asgari ücretlilerin hep uzlaşımadan sonuçlarına mahkum edildiğini gördüğü ifade eden Aran yüzde 40 yapılması halinde sanayicinin de rahatlatılması gerektiğini anlattı. Hakan Aran, "Yüzde 25 asgari ücret zammı alan kişinin başka politikalarla rahatlatılması lazım" ifadelerini kullandı.

İş Bankası Genel Müdürü Aran “Her kesimi hem sanayiciyi hem asgari ücretle çalışanı teşvik edici başka mekanizmalar koymak lazım. Yoksa anlaşmak mümkün değil” şeklinde konuştu.

EN ÇOK SABİT GELİRLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ ETKİLENDİ

Asgari ücret konusunda da görüşlerini aktaran Aran, şöyle konuştu:

"Asgari ücret artışı, tartışmalı bir konu ülkemizde. Özellikle son 2 yıldır yaşadığımız yüksek enflasyon hangi kesimi en çok hırpaladı dersek, sabit gelirli ve asgari ücretle geçinen geniş kesimleri enflasyon çok ciddi şekilde etkiledi. Emeklileri aynı şekilde etkiledi. Dolayısıyla emekli maaşlarına yapılacak artışlarla asgari ücret artışları hep konuşulmaya ve tartışılmaya, uzlaşılmadan da sonuçlanmaya mahkum görünüyor. Enflasyonu tekrar kontrol altına alıp gelir dağılımını, ülkenin Gini katsayısını tekrar düzeltip daha adil şekilde kişi başına düşen milli geliri herkesin hissedeceği noktaya getirmeden bu tartışma bitmez. O yüzden herkesin haklı olduğu bir tartışma. Allah masada oturup bu konuda birbirine müzakere edenlerin yardımcısı olsun diyorum."