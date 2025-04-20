İş Bankası Mayıs ayına özel emekli promosyonlarını artırdığını açıkladı

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İş Bankası Mayıs ayına özel emekli promosyonlarını artırdığını açıkladı

İş Bankası'ndan Emeklilere Çifte Müjde! Mayıs Ayına Özel Promosyonlar Rekor Seviyede!

Türkiye İş Bankası, emeklilere yönelik promosyon yarışında çıtayı yükseltti! Banka, Mayıs ayına özel olarak emekli maaş müşterilerine yönelik promosyon miktarlarını tam 12.000 TL'ye kadar çıkararak dikkatleri üzerine çekti. Bu yeni kampanya, emeklilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Maaş Aralığına Göre Yenilenen Promosyon Tutarları:

İş Bankası'nın güncellediği emekli promosyon tarifesi, emeklilerin aylık net maaş tutarlarına göre kademeli olarak artan ödemeler sunuyor:

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

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0 - 9 bin 999 TL maaş alanlar: 5 bin TL nakit promosyon

10 bin TL - 14 bin 999 TL maaş alanlar: 8 bin TL nakit promosyon

15 bin TL - 19 bin 999 TL maaş alanlar: 10 bin TL nakit promosyon

20 bin TL ve üzeri maaş alanlar: 12 bin TL nakit promosyon

İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emeklilere, maaşlarının İş Bankası hesabına aktarılmasının ardından promosyon ödemesi yapılır. Başvurular, mevcut emekli maaşı ile 3 iş günü içerisinde işleme alınırken, yeni maaş alacak emekliler ise maaşlarının İş Bankası hesabına aktarılmasının ardından 3 iş günü içinde promosyonlarını alabilirler.

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