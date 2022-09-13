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İş Bankası mobil çöktü. Vatandaş varlıklarına ulaşamıyor

İş Bankası mobil uygulamasına giren vatandaş, sistemden işlem yapamadığını fark etti. Kullanıcılar sosyal medyada varlıklarını göremediğini dile getirdi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 14:05
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 15:20
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İş Bankası mobil çöktü

İş Bankası mobil çöktü. Vatandaş varlıklarına ulaşamıyor
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Bugün öğleden sonra birçok İş Bankası mobil uygulamasının kullanıcısı "İşCep" uygulaması üzerinden yaptığı işlemleri görüntüleyemediğini bildirdi. Konu hakkında kullanıcılar sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. En çok rastlanan sorun ise uygulamanın girişleri kabul etmemesi, borsa izleme ve işlem yapma ekranlarının gelmeyişinin olduğu belirtti.

Kullanıcılara çeşitli web sitelerinin ve hizmetlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan çevrimiçi bir platform olan Downdetector verilerine bakıldığında ise kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımın yansımaktadır. Site verilerine göre bugün 12:30 sonrasında başlayan sorun  nedeniyle birçok kişinin İş Bankası ve İşCep uygulamasına erişim sağlayamadığı ortaya çıktı.

Sorunun şu an için devam ettiği ifade edildi.

İŞ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

İş Bankası yaptığı açıklamada sistem arızasının 13.55'te giderildiğini açıkladı. Ancak sistem hatasının hala devam ettiği ifade edildi. İşte İş Bankası'nın açıklaması:

"Bankamızın bilgi işlem sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle saat 12.45 ve 13.55 arasında hizmetlerimizde kesintiler yaşanmıştır. Sorun 13.55 itibarıyla giderilmiş olup, yaşanan aksaklık nedeniyle müşterilerimizden özür dileriz.

Saygılarımızla"

 

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Resul i.
13.09.2022 14:52
Açılıyor bir sorun yok  
 
behsat ç.
13.09.2022 14:47
açılıyor şuan.  
 
Nurettin GÜN
13.09.2022 14:26
Ağustosun 11 ince emekli maaşımı iş bankasına taşımıştım bir haftada kredi kartı geldi maaşımı çekecek bankamatik gelmedi mesaj geldi cip yokmuş diyordu.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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