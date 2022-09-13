İş Bankası mobil çöktü. Vatandaş varlıklarına ulaşamıyor

Bugün öğleden sonra birçok İş Bankası mobil uygulamasının kullanıcısı "İşCep" uygulaması üzerinden yaptığı işlemleri görüntüleyemediğini bildirdi. Konu hakkında kullanıcılar sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. En çok rastlanan sorun ise uygulamanın girişleri kabul etmemesi, borsa izleme ve işlem yapma ekranlarının gelmeyişinin olduğu belirtti.

Kullanıcılara çeşitli web sitelerinin ve hizmetlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan çevrimiçi bir platform olan Downdetector verilerine bakıldığında ise kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımın yansımaktadır. Site verilerine göre bugün 12:30 sonrasında başlayan sorun nedeniyle birçok kişinin İş Bankası ve İşCep uygulamasına erişim sağlayamadığı ortaya çıktı.

Sorunun şu an için devam ettiği ifade edildi.

İŞ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

İş Bankası yaptığı açıklamada sistem arızasının 13.55'te giderildiğini açıkladı. Ancak sistem hatasının hala devam ettiği ifade edildi. İşte İş Bankası'nın açıklaması:

"Bankamızın bilgi işlem sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle saat 12.45 ve 13.55 arasında hizmetlerimizde kesintiler yaşanmıştır. Sorun 13.55 itibarıyla giderilmiş olup, yaşanan aksaklık nedeniyle müşterilerimizden özür dileriz.

Saygılarımızla"