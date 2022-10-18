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İş Bankası müşterilerine hesap şoku

Mobil bankacılık uygulamasından hesaplarına ulaşmak isteyen İş Bankası müşterileri erişim sorunu ile karşılaştı. Bazı müşteriler uygulamaya giriş yapamazken,  bazıları ise uygulamaya giriş yaptı ancak uygulama içinde hesap bilgilerine ulaşamadı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 13:37
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İş Bankası müşterileri hesaplarına ulaşamadı

İş Bankası müşterilerine hesap şoku
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Türkiye İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasında giriş yapmak isteyen vatandaşlar erişim sorunu yaşandı.

Türkiye İş Bankası'nın mobil uygulaması İş Cep'te yaşanan erişim sorunu yaklaşık 1 saat sürdü.

Uygulamaya giriş yapmak isteyen müşterilerin bazıları uygulamaya hiçbir şekilde giriş yapamadı. 

Uygulamaya giriş yapabilenler ise, "Hesap bilgilerinizi şu anda gösteremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaştı.

Erişim problemi ile ilgili bankadan henüz bir açıklama yapılmadı.

 

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Mehmet Tok
18.10.2022 13:47
Sen de mi İş Bankası? Ama ben İş Bankasını her zaman tek geçerim.  
 
Aman Dikkat
18.10.2022 13:44
Son zamanlarda bankaların bu sorunları arttı ya kirli bi işler çevriliyor ya da siber saldırılar var. Dikkatli olmakta fayda var. Bankalara fazla güvenmeyin siz yine yastık altında tutun yatırımları.  
 
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