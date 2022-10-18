İş Bankası müşterilerine hesap şoku

Türkiye İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulamasında giriş yapmak isteyen vatandaşlar erişim sorunu yaşandı.

Türkiye İş Bankası'nın mobil uygulaması İş Cep'te yaşanan erişim sorunu yaklaşık 1 saat sürdü.

Uygulamaya giriş yapmak isteyen müşterilerin bazıları uygulamaya hiçbir şekilde giriş yapamadı.

Uygulamaya giriş yapabilenler ise, "Hesap bilgilerinizi şu anda gösteremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaştı.

Erişim problemi ile ilgili bankadan henüz bir açıklama yapılmadı.