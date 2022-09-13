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İş Bankası’nda neler oluyor. Banka farklı müşteriler farklı açıklama yaptı

İş Bankası’nda işlem yapamama sorunu üzerine banka sorunun giderildiğini açıkladı ancak müşteriler halen sisteme erişemediklerini ifade ediyor.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 15:34
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İş Bankası: Sistemsel sorun giderildi. Müşteriler: Halen sisteme giremiyoruz.

İş Bankası’nda neler oluyor. Banka farklı müşteriler farklı açıklama yaptı
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Türkiye’nin en köklü bankalarından İş Bankası'nın müşterileri, birkaç saat boyunca sisteme erişemedi. Kullanıcılar, mobil uygulamaya giriş yapamadıklarını aktarırken, bazı kullanıcılar da kredi kartlarını ve banka kartlarını kullanamadığını belirtti.

İŞ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA
Yaşanan sorun hakkında Türkiye İş Bankası’ndan bir açıklama geldi. Banka'dan yapılan açıklamada, yaşanan sistem arızasının 13.55 itibarıyla giderildiği aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Bankamızın bilgi işlem sisteminde yaşanan bir sorun nedeniyle saat 12.45 ve 13.55 arasında hizmetlerimizde kesintiler yaşanmıştır. Sorun 13.55 itibarıyla giderilmiş olup, yaşanan aksaklık nedeniyle müşterilerimizden özür dileriz.

Saygılarımızla"

AÇIKLAMAYA RAĞMEN SORUN GİDERİLEMEDİ
Açıklamada sorunun giderildiği belirtilse de saat 15:25 itibariyle kullanıcılar sorunun devam ettiğini belirtti.

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Msc
13.09.2022 15:41
İki saattir sisteme giriliyor  
 
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