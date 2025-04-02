İş Bankası yarışa hızlı girdi: Nisan emekli promosyonu güncellendi

İş Bankası, emekli maaş promosyonu kampanyasını güncelleyerek emekliler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Banka, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya ilk defa İş Bankası'ndan alacak olan emeklilere yönelik promosyon ödemelerini artırdı.

İş Bankası, emekli promosyonunun yanı sıra emeklilere özel birçok avantaj da sunuyor:

Faizsiz Ek Hesap: Emekli maaşını İş Bankası'ndan alanlara özel indirimli faiz oranıyla Ek Hesap imkanı.

Ücretsiz Bankacılık İşlemleri: İşCep, İnternet Şubesi ve Telefon Şubesi'nden ücretsiz havale imkanı.

Masrafsız Nakit Çekim: Diğer banka ATM'lerinden aylık 2 adet ücretsiz nakit çekim işlemi.

Aidatsız Kredi Kartı: Maximum Kart ve ek kartlar için yıllık ücret ödenmiyor.

Nasıl Başvurulur?

Emekliler, İş Bankası'nın şubelerinden, internet bankacılığından veya mobil uygulamasından emekli maaşlarını taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilirler.

Kampanya Detayları:

Promosyon ödemeleri, emekli maaşının 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan alınması taahhüdü karşılığında yapılıyor.

Kampanya koşulları, banka tarafından güncellenebilir.

İş Bankası'nın güncel emekli promosyon kampanyası hakkında daha detaylı bilgi almak için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya şubelerinden bilgi alabilirsiniz.

EMEKLİLER NE KADAR ÖDEME ALACAKLAR?

Maaş Aralığı Nakit Promosyon Tutarı* 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL

*T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 28 Mart 2024 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.

12.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Ödeme Detayları

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Emekli maaşı almakta olan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben 3 işgünü içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Taahhüt süresi içinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi, gelir/aylığının farklı kuruma taşınması durumunda, İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı iade alınacaktır.

İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.